Cyriel Dessers, meilleur buteur de Conference League : une chance ratée pour Roberto Martinez ?

" L’Eredivisie est évidemment un paradis pour les attaquants " poursuit Chatelle, qui a lui-même livré par cageots les assists, à NEC Nimègue, pour Bjorn Vleminckx, ex-meilleur buteur du championnat batave. " Mais Dessers montre maintenant qu’il peut aussi faire la différence au niveau européen. C’est un joueur complet : athlétique, il peut jouer dos au but mais il est également très habile des pieds pour jouer en combinaisons. C’est aussi un joueur intelligent dans le jeu, bon dans le positionnement, toujours à l’écoute et capable de s’adapter à plusieurs systèmes. Son seul tort est sans doute d’être bon partout… mais de ne pas avoir de véritable grand point fort, qui lui permettrait de surpasser ses concurrents. C’est un garçon aussi très constructif et tourné vers l’esprit d’équipe : il ne se plaint jamais et n’est sans doute pas assez égoïste. Cela joue peut-être contre lui… "