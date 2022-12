"Cyrano de Bergerac", le film aux 10 César avec Gérard Depardieu à voir sur La Trois

L'un des plus grands succès du cinéma français est l'adaptation de la pièce culte d'Edmond Rostand. Le film de Jean-Paul Rappeneau avec Gérard Depardieu est à découvrir le 8 janvier à 22h55 sur La Trois, et en replay pendant six mois sur Auvio.

Que raconte le film ?

Hobereau de province sans le sou mais plein de verve, Cyrano promène son nez proéminent, ses épigrammes et son épée, toujours prête à sortir du fourreau, dans un Paris où paradent et s'observent nobles, artisans, bandits et précieuses. Mais sa superbe dissimule un triste secret. Il aime sa cousine Roxane mais se croit trop laid pour lui plaire. Celle-ci lui confie d'ailleurs sa passion pour Christian, un jeune cadet de Gascogne. Cyrano se prend d'amitié pour son beau rival, courageux mais sans esprit, et propose de lui rédiger ses mots d'amour.

L'idée est venue à Jean-Paul Rappeneau de réaliser un film sur Cyrano de Bergerac après avoir vu la pièce de Rostand dans la mise en scène de Jérôme Savary au théâtre Mogador à Paris, avec Jacques Weber dans le rôle titre. La pièce, entrée en 1938 au répertoire de la Comédie Française est un classique. Pierre Dux, Jean Piat, Belmondo ont été à tour de rôle des Cyrano mémorables.

Le cinéaste va choisir le flamboyant Gérard Depardieu pour son film tourné en France et en Hongrie. Son Cyrano est une production ambitieuse avec 2000 comédiens et figurants, 3000 costumes et accessoires, un millier d'armes, 40 décors ... Le succès sera immense. Rappeneau a réussi à rendre vivant un texte de théâtre en alexandrins, en préservant l'essentiel des célèbres tirades.