Cynthia Bolingo, ravie de sa 5e place en finale du 400m : "Un tremplin pour la suite"

Cynthia Bolingo a réalisé une très belle performance en se classant cinquième de la finale du 400m aux Mondiaux d'athlétisme de Budapest. Après avoir battu le record de Belgique en demi-finale, elle a de nouveau réalisé une course très aboutie en se classant à une superbe place d'honneur. Cynthia a fait part de ses premières impressions à David Bertrand, notre envoyé spécial à Budapest.

"C'est vraiment un truc de ouf. Quand je vois le classement que j'avais en arrivant, et là terminer cinquième d'une finale mondiale. Franchement je suis super fière de moi, c'est trop bien."

Le couloir deux où a du courir notre compatriote n'était pas vraiment un cadeau : "J'étais au couloir deux, j'ai senti que ça m'avait plus désavantagé en finale qu'en demi vu que j'avais mis plus d'intensité et de vitesse. Mais c'était mon sort et j'ai accepté. Mais je trouve que je m'en sors vraiment bien. J'ai fait le job."

Comme en demi, il fallait partir vite mais en garder encore pour la fin? "Pour la finale, les consignes étaient les mêmes, mais mes jambes n'étaient pas aussi fraîches qu'en demi-finale. Après c'est pareil pour tout le monde, on avait toutes déjà quelques courses dans les jambes. Mais je pense que je ne peux en tirer que du positif, ça m'aidera vraiment pour la suite. C'est une expérience juste incroyable et je prends ça comme tremplin pour mes futurs championnats internationaux."

Dans la dernière ligne droite, la coureuse semblait avoir encore pas mal de fraîcheur, elle était alors en septième position: "Je me suis dit c'est la dernière ligne droite, donne tout ce que tu as quitte à s'écrouler à l'arrivée."

Ce chrono en finale n'était pas le meilleur de sa carrière. "C'est le quatrième, mais avec deux courses dans les jambes, je prends. Je suis vraiment contente, et puis voilà en finale ce sont souvent les trois premières qui se démarquent et puis le reste se débrouille."

Passer sous la barre des 50 secondes, disputer une première finale internationale, ça permet de passer un cap... "Oui je prends vraiment ça comme un tremplin, comme un événement par lequel je devais passer. Le fait d'être passée sous les cinquante, dans un championnat, à un moment où je devais absolument le faire pour accéder à la finale... Je me suis prouvée à moi-même que quand je dois être focus et faire ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs, j'en suis capable."

Un boost pour les cheetahs? "J'espère, même si elles ont plus souvent performé sans moi qu'avec moi. Elles ont toujours fait le boulot. J'espère qu'ici on fera ce qu'il faut pour accéder à cette finale, et puis en finale tout est possible."

Une petite dédicace pour terminer: "À tous mes proches, à ma famille et un big-up à mon papa!"