Cynthia Bolingo, la résilience ultra-souriante

L’histoire de Cynthia Bolingo, comme celle de nombreux sportifs et sportives de haut niveau, est inexorablement marquée par les blessures. Des blessures qui ces dernières années l’ont empêchée de prendre part à de très nombreux championnats internationaux pour lesquels elle s’était pourtant brillamment qualifiée.

C’est ainsi qu’à 30 ans, la Bruxelloise affiliée au RCABW dispute seulement ses deuxièmes championnats du monde, après ceux de Pékin en 2015 à l’époque où elle était encore à l’époque une coureuse de 200 mètres. Depuis, l’ultra souriante Cynthia, citoyenne engagée dans la lutte contre les discriminations, a plusieurs fois dû tout reprendre à zéro, ou presque.

En 2019, elle devient vice-championne d’Europe du 400 en salle lors de l’Euro de Glasgow, à un centième seulement du titre continental. Dans la foulée, des tendons d’Achille capricieux la forcent à renoncer aux mondiaux de relais de Yokohama avec les Cheetahs puis aux mondiaux de Doha quelques mois plus tard. A cette époque, Cynthia marche sur des œufs et apprend la patience, une valeur compliquée à accepter quand on est sportive de haut niveau.

En 2021, la mort dans l’âme, elle renonce aux Jeux Olympiques de Tokyo après s’être blessée lors du stage final de préparation au Japon. Nouvelle tuile sur la tête dure de cette athlète que les blessures ont rendue plus mature.

2022, rebelote, Cynthia se blesse gravement au genou lors des championnats de Belgique en salle en tout début de saison. Lourde opération, longue revalidation. Mais Cynthia a la foi. En elle, en sa coach, Carole Bam avec qui elle forme un duo complice et inséparable. "L’important, c’est de croire au process" répète-t-elle alors sans cesse.

L’année dernière, elle loupe les mondiaux de Eugene mais parvient in extremis à prendre part à l’Euro de Munich organisé plus tard dans l’été. Finale individuelle (7e place) et finale avec le relais, avec ses amies des Cheetahs (4e place). Cynthia est "back in the game" comme elle le dit elle-même. Au Mémorial Van Damme, quelques semaines plus tard, elle améliore une nouvelle fois son propre record de Belgique. De quoi partir en vacances l’esprit libéré et se projeter enfin sereinement vers de nouveaux objectifs.