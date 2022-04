Cynthia Bolingo, deux mois jour pour jour après sa blessure: "Je ne veux pas danser plus vite que la musique"

C'est une des images qui avait marqué la saison hivernale de l'athlétisme belge. Cynthia Bolingo, effondrée en finale du 60m des Championnats de Belgique indoor à Louvain-la-Neuve, après s'être blessée à l'arrière du genou. Deux mois après, sa revalidation suit son cours, avec un maître-mot: patience.

C’était le 26 février 2022. Cynthia Bolingo quittait la piste indoor de Louvain-la-Neuve les larmes aux yeux après avoir chuté en finale du 60m.

Deux mois jour pour jour après ce nouveau coup de malchance (même si elle préfère appeler cela "la dure loi du sport") qui l’a forcée à faire une croix sur les Championnats du Monde indoor de Belgrade, elle est sur le chemin de la guérison.

"Ma revalidation se passe bien. J’essaye de l’aborder un jour à la fois. Je n'ai pas encore repris les entraînements sur piste et on n’a pas encore de date car je n’ai pas envie de brûler les étapes. Je suis patiente, je ne veux pas danser plus vite que la musique : je fais ce que j’ai à faire et on verra bien d’ici quelques semaines, quelques mois où j’en serai."

Je ne suis qu'au début du processus

Pas question donc d’envisager une participation aux Championnats du Monde à Eugene (du 15 au 24 juillet) ou aux Championnats d’Europe de Munich (du 15 au 21 août). "Oui, les Championnats sont importants cette saison. Mais je ne sais pas du tout ce qu’il en sera. Je ne me suis pas encore posé la question. Je veux éviter de me mettre la pression en me disant qu’il faut absolument que je sois là. Je pense que je le sentirai à un certain moment de ma revalidation mais c’est encore trop tôt pour le dire. Je ne suis qu’au début du processus."

La recordwoman de Belgique du 400m et membre des Cheetah’s est donc décidée à prendre son temps avant de revenir au plus haut niveau.