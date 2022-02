Cynthia Bolingo, blessée, déclare forfait pour les championnats du monde d’athlétisme en salle : "Je suis fatiguée"

Blessée à la cuisse droite lors des championnats de Belgique, samedi à Louvain-la-Neuve, Cynthia Bolingo ne sera pas rétablie à temps pour s’aligner aux championnats du monde d’athlétisme en salle de Belgrade qui se dérouleront du 18 au 20 mars.

La sprinteuse bruxelloise a annoncé son forfait lundi sur son compte Instagram : "Après ma qualification pour les championnats du monde en salle sur 60 mètres, je me suis blessée à la jambe droite en finale. Encore une fois, je devrai regarder les championnats du monde à la maison. Rendez-vous en plein air. Ps : je suis fatiguée".

La protégée de Carole Bam a connu tout au long de sa carrière de nombreuses blessures qui l'ont écartée des pistes. Cette saison avait pourtant bien débuté puisque dans sa course de rentrée le 12 février à Dortmund, elle signait en 52.61 les minimas sur 400 m pour les Mondiaux en Serbie (52.90 demandés). Elle devait y être le fer de lance des Belgian Cheetahs, le relais 4x400 m féminin.

Samedi, elle a battu en série son record personnel sur 60 m, dans l'excellent chrono de 7.25 (qualificatif pour Belgrade) qui en faisait la deuxième performeuse belge de l'histoire derrière Kim Gevaert.

Longtemps victime de soucis de tendon d'Achille, Cynthia Bolingo avait créé la surprise en devenant vice-championne d'Europe en salle du 400 m le 2 mars 2019 à Glasgow et en établissant un nouveau record national (51.62). Elle s'était ainsi qualifiée pour les Mondiaux en plein air de Doha quelques mois plus tard. Mais, son tendon d'Achille la priva du voyage au Qatar. Si elle s'est bien rendue aux Jeux de Tokyo l'été dernier, après avoir amélioré dans les semaines précédentes ses records personnels sur 100, 200 et 400 m, une nouvelle blessure aux ischios los du stage à Mito la priva en dernière minute de compétition. Cette saison encore, sa rentrée avait été retardée par un souci au tendon d'Achille.