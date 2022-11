Cynique, la Pologne profite de la maladresse saoudienne pour prendre la tête du groupe C

La Pologne a pris le meilleur sur l’Arabie saoudite (2-0) ce samedi à l’occasion de la 2e journée de la Coupe du monde 2022. Les "Aigles blancs", bien aidés par un Szczesny en feu, ont pu compter sur Zielinski et Lewandowski, auteur de son premier but dans un Mondial, pour les mener vers la victoire. Avec ce succès, les Polonais prennent la tête du groupe C.

Soutenue par un public très largement acquis à sa cause, la surprenante équipe d’Arabie saoudite joue sans complexe face à des Polonais toujours aussi peu inspirés. Les "Faucons" mettent la pression d’entrée et se créent la 1ère occasion de la partie des pieds de Kanno. Sa frappe lointaine est néanmoins stoppée par Szczesny, déjà bien dans sa rencontre.

En panne d’idées, les "Aigles blancs" se montrent évidemment dangereux… sur contre-attaque. En fin de 1ère période, Lewandowski, en deux temps, sert Zielinski en retrait et sans se poser de question, le joueur de Naples fusille Al Owais (1-0, 39').

Dans la foulée, l’Arabie Saoudite hérite d’un penalty litigieux… arrêté par Szczesny! Auteur d’un incroyable réflexe, le portier de la Juve permet à son équipe de rentrer aux vestiaires avec 1 but d’avance.

Ce même gardien dégoûtera encore les Saoudiens en 2e période, s’interposant devant Al Dawsari puis Al-Buraikan. De son côté, la Pologne, égale à elle-même, continue d’évoluer en contre et touche le montant à deux reprises en l’espace de 3 minutes ! Milik trouve d’abord la barre, puis c’est au tour du poissard Lewandowski de frapper sur le poteau.

Mais en fin de rencontre, "Lewa" profite d’une grossière erreur adverse pour enfin planter son 1er but dans un Mondial (2-0, 82'). Un but libérateur pour l’attaquant du Barça mais aussi pour la Pologne qui s’impose face à l’Arabie saoudite qui aura galvaudé trop d’occasions.