Cyndi Lauper : les femmes à l’honneur dans "Girls Just Want to Have Fun" !

Cette semaine, on se plonge dans les années 80 avec l’hymne féministe de Cyndi Lauper : "Girls Just Want to Have Fun". Une grande "farandole pop-rock" décryptée par notre animateur Jean-Paul Smismans aux côtés de Fanny Gillard.

Contre toute attente, ce titre a été écrit par un homme, Robert Hazard et est devenu un hit lorsqu’il a été repris par Cyndi Lauper en 1983.

Découvrez l’histoire de ce clip très "fun", ses coulisses et toutes les anecdotes liées à "Girls Just Want to Have Fun" dans la vidéo ci-dessus !