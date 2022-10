Cyndi Lauper lance le fonds "Girls Just Want to Have Fundamental Rights"

La chanteuse, connue pour son militantisme et sa générosité envers diverses causes, a lancé un fonds qui vient en aide aux femmes.

En marge de la polémique américaine actuelle concernant l’arrêt "Roe v. Wade" [qui garantissait les droits des Américaines à avorter], Cyndi Lauper a décidé de créer le fonds "Girls Just Want to Have Fundamental Rights", soutenu par la Tides Foundation. Les bénéfices récoltés serviront à des organisations qui assurent l’accès aux services d’avortement et autres services essentiels en matière de santé de la procréation.

"Je n’avais jamais pensé que je verrai un jour un droit civil fondamental qui concerne la moitié de la population enlevé de cette manière dans ce pays," explique Cyndi Lauper dans un communiqué. "Il est plus important que jamais que les organisations qui font progresser les droits des femmes et les programmes de sensibilisation garantissant l’accès à un avortement sûr et légal, à la santé reproductive et aux soins prénataux disposent des ressources financières dont elles ont besoin pour faire leur travail qui sauve des vies… Je crois aux États-Unis et je crois que nous retrouverons non seulement le droit de choisir, mais qu’un jour, nous assurerons réellement la pleine égalité."

Pour l’occasion, la chanteuse a également sorti des T-shirts à l’effigie du fonds, que vous pouvez précommander ici et dont les bénéfices seront bien entendu tous reversés à l’organisation.

Cet été, et toujours dans le cadre des décisions prises autour de l’arrêt "Roe v. Wade", Cyndi Lauper a réenregistré sa chanson de 1993 qui soutient le droit à l’avortement, "Sally’s Pigeons" :