Cyndi Lauper interprète "True Colors" alors que Joe Biden signe la loi sur le respect du mariage

Le président Joe Biden a signé mardi la loi sur le respect du mariage, qui protège le mariage homosexuel et interracial en vertu du droit fédéral. Pour célébrer l’événement, Cyndi Lauper et Sam Smith ont participé à la cérémonie de signature à la Maison-Blanche et ont interprété respectivement "True Colors" et "Stay With Me".

"Cette fois, l’amour gagne", a déclaré Lauper avant de lancer "True Colors". Sans bande-son, l’artiste a entonné son célèbre refrain "Don’t be afraid", accompagnée uniquement par une guitare acoustique et un dulcimer. Vers la fin de la performance, après une longue note tenue, le public a applaudi et Cindy Lauper, le poing en l’air, a déclaré : "le pouvoir à tous les gens".

Sorti en 1986, le titre "True Colors" était en partie inspiré par l’histoire de son ami Gregory Natal, décédé à la suite de complications liées au VIH/sida. En 2008, Cindy Lauper a fondé le True Colors Fund, un organisme à but non lucratif visant à éradiquer le sans-abrisme chez les jeunes LGBTQ +.

Pendant ce temps, Sam Smith et son groupe sont apparus tout en noir pour interpréter une version soul de "Stay With Me". Ce titre a aidé Smith à devenir un artiste queer populaire en 2014, tandis que plus récemment, le chanteur est devenu le premier artiste publiquement non-binaire à figurer en tête du Billboard Hot 100, grâce au duo avec Kim Petras sur le morceau "Unholy".

La loi sur le respect du mariage fait suite à l’annulation par la Cour suprême, en 2022, de l’arrêt Roe v. Wade. Lors de la publication de sa décision, le juge Clarence Thomas a écrit une opinion concordante dans laquelle il a suggéré que la Cour devrait également reconsidérer Obergefell v. Hodges, la décision de 2015 qui a légalisé le mariage homosexuel.

"Aujourd’hui, je signe la loi sur le respect du mariage – un projet de loi historique sur les droits civils qui honore le courage et le sacrifice de générations de couples qui se sont battus pour l’égalité du mariage et l’égalité des droits", a déclaré le président Biden.