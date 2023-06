Cyndi Lauper, Happy 70 !

L’artiste culte des années 80 entre dans une nouvelle décennie. Chanteuse, autrice et compositrice, Cyndi Lauper s’est rendue célèbre grâce à ses tubes planétaires "Girls Just Want To Have Fun" et "Time After Time".

Féministe dans l’âme, Cyndi Lauper a toujours surpris par son engagement et ses looks excentriques. Coiffures en pétard, teintures en tout genre, tenues provocantes et militantisme. Retour sur une lady explosive !