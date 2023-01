Cyndi Lauper, Dolly Parton, Debbie Harry,... sur un titre unique!

"Don’t Make Me Have To Come Down There" est un titre qui lui a été inspiré par un rêve dans lequel Dieu lui disait ces mots, depuis le haut d’une montagne.

"Je me suis réveillée et j’ai immédiatement écrit cette chanson, c’était il y a des semaines, des mois", explique la chanteuse dans un post Instagram. "Je l’ai terminée maintenant et je pense que c’est un bon moment de la partager pour mon anniversaire. J’espère que vous l’aimerez."