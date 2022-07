Cyclotourisme : en randonnée cet été le long du Danube

Pour profiter au mieux des bords du Danube à vélo, le mieux est encore de suivre l'EuroVelo 6, un itinéraire qui vous conduit de la côte Atlantique jusqu'à la Mer Noire. L'un de ses plus beaux tronçons est incontestablement entre Passau en Allemagne et Vienne en Autriche, avec ses paysages variés et son patrimoine local, à découvrir au fil des villes.

Sur le chemin, vous pourrez profiter des vignobles et des abbayes de Bavière et même faire une halte à Enns, la plus ancienne cité d'Autriche.

Vous pouvez ensuite continuer jusqu'à Budapest en Hongrie en passant par Bratislava la médiévale.

Vous pouvez vous organiser en amont ou bien alors vous inscrire à des circuits organisés avec guide et hébergement compris auprès des agences spécialisées.