Cyclotourisme : en randonnée cet été en Bourgogne.

L'une des randonnées les plus bucoliques à réaliser en France consiste à longer le canal du Nivernais, qui relie la Loire à l'Yonne, entre Saint-Léger-des-Vignes et Auxerre. Cette destination prisée des cyclotouristes permet à la fois de profiter des beautés fluviales de lieux et des bons vins de la région en faisant une halte dans ses domaines viticoles.

Tout au long du chemin de halage du canal, vous pourrez admirer le patrimoine historique des lieux en vous arrêtant près des voûtes de La Collancelle, en admirant l'ancienne collégiale Saint-Martin à Clamecy puis bien sûr en visitant Auxerre, le tout en savourant de bons petits plats locaux.

Les plus courageux pourront toujours prolonger le plaisir par un véritable tour de la Bourgogne à vélo.

Vous pouvez vous organiser en amont ou bien alors vous inscrire à des circuits organisés avec guide et hébergement compris, auprès des agences spécialisées.