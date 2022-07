Cyclotourisme : en randonnée cet été en baie de Somme.

La multitude de pistes cyclables et de parcours balisés mis à la disposition des cyclistes autour de la baie de Somme permet de profiter, à son rythme, de la beauté des lieux et, pour les plus courageux, de l'ensemble du littoral picard. Cette région dispose de belles infrastructures car elle figure sur la ligne EuroVelo 4, qui traverse l'Europe d'ouest en est. Le réseau EuroVelo rassemble pas moins de 17 grands itinéraires cyclables à travers toute l'Europe.

Devant vous s'ouvriront de grands paysages sur la Baie de Somme, avec vue sur les falaises et les plages aux alentours.

Vous pourrez y observer son riche patrimoine. Si l'endroit recèle une variété d'oiseaux exceptionnelle, les plus chanceux y croiseront peut-être aussi une colonie de phoques, à la pointe du Hourdel. Au cœur du parc naturel régional, de ses étangs et de ses marais, vous pourrez aussi séjourner à Noyelles-sur-Mer, petit village typique de la région.

Vous pouvez vous organiser en amont ou vous inscrire à des circuits organisés avec guide et hébergement compris auprès des agences spécialisées.