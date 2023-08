Cyclostrade entre Wavre et LLN : permis accordé sauf pour un tronçon où la sécurité des cyclistes n’est pas garantie

Le projet de cyclostrade entre Wavre et Louvain-la-Neuve verra le jour, mais sans doute pas dans l’immédiat sur toute la longueur prévue. Le fonctionnaire délégué de la Région wallonne vient en effet de refuser le permis pour un des quatre tronçons. Pour les trois autres, le permis est accordé moyennant une série de conditions.

Au printemps, le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures a donc introduit une demande de permis pour la construction d’une piste cyclable de quatre mètres de large, en bordure de l’autoroute E411 et de la N4, entre la rue du Manil à Wavre et la rue de la Flèche à Louvain-la-Neuve. Tel un corridor séparé de la route, cette cyclostrade est censée permettre aux cyclistes de circuler plus rapidement, sans entrave et en toute sécurité. C’est justement là que le bât blesse.

Pour le tronçon de la N4 compris entre la caserne des pompiers et le rond-point du Decathlon, le fonctionnaire délégué estime que la sécurité des cyclistes n’est pas garantie. Dans sa décision, il relève plus de quinze "points de conflits" sur environ 800 mètres. Ce qui pose problème, c’est la présence de plusieurs concessions automobiles, commerces et stations-service le long de la nationale. Les véhicules qui voudront s’y rendre devront forcément rouler sur la cyclostrade. Et ce sera pire encore pour les véhicules qui voudront en sortir : avant de se lancer sur la N4, ils devront sans doute stationner brièvement sur la piste cyclable, au risque de bloquer les cyclistes.