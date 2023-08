Cycloparking part à la chasse d’emplacements sécurisés à Bruxelles

Cycloparking s’intéresse également à des emplacements de petite taille, chez les particuliers. "On invite les propriétaires qui ont un garage vide à nous contacter et nous le convertiront en parking vélo", annonce Charlotte Raymond. "On leur loue l’espace et on équipe nous-même d’arceaux et de système d’accès, à nos frais. Cela permet aux riverains de rendre service à leurs voisins qui sont dans le besoin." L’initiative se nomme "Passe ton garage à ton voisin".

L’ambition de Cycloparking est de créer 10.000 places de parkings vélo sécurisés entre 2022 et 2026.