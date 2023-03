Cyclone Freddy : comment expliquer sa longévité exceptionnelle ?

Le cyclone tropical Freddy s’est déplacé dans l’océan Indien durant plus d’un mois, il s’est accompagné de vents puissants et de très fortes pluies sur son passage. Il a notamment traversé l’ïle de Madagascar en semant sur son trajet la désolation la plus totale.

Il est rare de voir un cyclone traverser une aussi grande île que celle de Madagascar pour ensuite reprendre vigueur dans le Canal du Mozambique comme c’est le cas actuellement.

Fred Decker, prévisionniste chez MétéoNews : "Freddy fait des aller-retours, tout simplement parce qu'il dépend des autres dépressions et anticyclones qui circulent autour et ont tendance à lui donner ce comportement assez erratique. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il rentre plus franchement à l'intérieur de l'Afrique puisque là, il n'y aurait plus d'eaux suffisamment chaudes pour le maintenir en vie ou encore qu'il repasse sur Madagascar à vitesse moindre pour s'atténuer de façon marquée. Tant qu'il restera près des eaux chaudes, il conversera une certaine activité."