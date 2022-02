Cyclone Batsirai à Madagascar : quelle différence avec la tornade, l’ouragan ou encore le typhon ?

Toujours selon l’Organisation météorologique mondiale, le diamètre d’un cyclone tropical oscille généralement entre 200 et 500 km, mais peut atteindre 1000 km. Par ailleurs, "un cyclone tropical est synonyme de vents très violents (plus de 118 km/h), de pluies torrentielles, de vagues de grande hauteur et, dans certains cas, d’ondes de tempête et d’inondations côtières très destructrices".

La tornade est donc une catastrophe naturelle à part, bien différente des cyclones tropicaux. En 2020, l’Organisation météorologique mondiale dénombrait 1942 cyclones tropicaux durant les 50 dernières années, "lesquels auraient tué 779.324 personnes et causé 1407,6 milliards de dollars de pertes économiques - soit une moyenne de 43 morts et de 78 millions de dollars É.-U. de dégâts par jour."