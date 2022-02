Cyclone Batsirai à la Réunion : les marins du TrestaStar récupérés

L’équipage du navire TrestaStar, échoué sur la commune de Saint-Philippe au sud de la Réunion, a été ramené à terre dans la nuit de jeudi à vendredi au moment où la région est balayée par le cyclone Batsirai, a annoncé la préfecture de la Réunion.

"L’opération périlleuse, très technique et inédite de sauvetage des 11 marins du navire TrestaStar s’est déroulée avec succès entre 02h00 et 04h00 du matin", a salué le préfet.

Cette opération s’est effectuée "dans des conditions météorologiques très défavorables (houle, vents et pluies extrêmes) et sur une zone d’intervention particulièrement difficile (plateau friable de la coulée de lave 2007)", a ajouté la préfecture, précisant que 32 personnes, sauveteurs et équipes médicales, étaient engagées dans cette évacuation.

Les marins, "épuisés", ont été pris en charge à leur arrivée par le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS).