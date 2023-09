Cyclone au Brésil : le nombre de disparus passe de 25 à 46

Les autorités brésiliennes ont porté de 25 à 46 le nombre de personnes portées disparues après le passage lundi d’un cyclone dévastateur dans le sud du pays, qui a fait au moins 41 morts, selon un nouveau bilan diffusé vendredi.

Les recherches pour tenter de retrouver des disparus se poursuivent, assure dans un communiqué la sécurité civile de l’État du Rio Grande do Sul, le plus méridional des 27 États du Brésil. Les fortes pluies et les vents violents déclenchés par le cyclone ont forcé plus de 10.000 personnes à quitter leur domicile. Au total, plus de 135.000 personnes ont été touchées, selon les dernières estimations. Plusieurs bâtiments ont été détruits et des villes ont été inondées. Au total, 85 municipalités ont été touchées, selon les autorités. Le gouverneur de l’État, Eduardo Leite, a visité jeudi la municipalité de Muçum, la plus touchée avec au moins 15 morts, et promis qu’elle serait rapidement reconstruite.