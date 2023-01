Cyclocross : seul en tête, Tom Pidcock chute dans le dernier tour et offre la victoire à Eli Iserbyt

Eli Iserbyt a remporté la troisième manche du Trophée X2O de cyclocross, le Grand Prix Sven Nys, dimanche, à Baal. Le coureur de Pauwels Sauzen-Bingoal a profité d’une chute dans le dernier tour du champion du monde britannique Tom Pidcock (INEOS Grenadiers), alors seul en tête, pour s’envoler vers la victoire.

Iserbyt s’est imposé devant son équipier Michael Vanthourenhout, Pidcock prenant la troisième place. Wout van Aert et le Néerlandais Mathieu van der Poel n’étaient pas présents à Baal.

Chez les dames, la Néerlandaise Fem van Empel a dominé la course. La championne d’Europe, pour sa première course sous les couleurs de Jumbo-Visma, s’est isolée en tête dès le premier tour et s’est imposée avec 2 minutes d’avance sur sa compatriote Lucinda Brand. Ceylin del Carmen Alvarado, troisième à 2 : 27, et Denise Betsema, quatrième à 3 : 12, ont assuré un quadruplé néerlandais. Marion Norbert Riberolle a pris la cinquième place à 3 : 20. La prochaine manche est programmée mardi à Herentals.