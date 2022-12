Cyclocross féminin : Alvarado s’impose à Heusden-Zolder, la Belge Ribevolle est huitième

Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) a remporté la cinquième des huit manches du Superprestige de cyclocross mardi à Heusden-Zolder devant Inge van der Heijden, 2e à 3 secondes, et Lucinda Brand, 3e à six secondes, pour un podium entièrement aux couleurs des Pays-Bas. L’Italienne Silvia Persico est 4e devant une autre Néerlandaise Denise Betsema, 5e, qui fait la mauvaise opération de la journée.

En l’absence de Fem van Empel, insuffisamment remise de sa chute sur le parcours enneigé et verglacé de Val di Sole en Coupe du monde il y a dix jours et de Puck Pieterse, deuxième de la Coupe du monde, Ceylin del Carmen Alvarado a renoué avec la victoire pour signer un troisième succès en Superprestige. Ceylin del Carmen Alvarado (67 points) en profite pour se rapprocher à un point de la tête au classement de ce challenge de la régularité toujours occupé par Denise Betsema (68 points). Inge van der Heijden est 3e avec 65 unités au compteur. Marion Norbert Riberolle, 8e, est la première Belge à l’arrivée mardi devant son ex-compatriote la Française Pauline Ferrand-Prévot, 9e. Plus tôt dans la journée, chez les juniors, Seppe Van Den Boer s’était imposé devant Yordi Corsus.

Le peloton se retrouve mercredi à Diegem. Les deux dernières étapes du Superprestige sont programmées à Gullegem le 7 janvier et Middelkerke le 11 février.