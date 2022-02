Cyclocross de Bruxelles : Denise Betsema s'impose, Lucinda Brand s'offre le général

La Néerlandaise Denise Betsema a remporté dimanche, à Bruxelles, sur le campus ULB/VUB, la huitième et dernière manche du Trophée X2O de cyclocross. Sa compatriote Lucinda Brand, deuxième de la course, remporte le général.

Betsema, 29 ans, s'est isolée en tête dès le premier tour. Elle s'est imposée avec 28 secondes sur Brand et 1:38 sur une autre Néerlandaise, Manon Bakker. La Française Marion Norbert Riberolle a pris la 4e place à 2:01.

Il s'agit de la cinquième victoire de la saison pour Betsema. La Néerlandaise pointait au deuxième rang du général, qui se calcule au temps, à 2:55 de Brand. Celle-ci a conservé son avantage pour s'adjuger ce Challenge, qu'elle ajoute à sa collection. Brand avait en effet déjà gagné le général de la Coupe du monde et celui du Superprestige. La Néerlandaise Annemarie Worst se classe troisième à 9:14.

Le Néerlandais Pim Ronhaar a remporté la course espoirs, devant Joran Wyseure et son compatriote Mees Hendriks. Ronhaar est également le lauréat du général. Le Néerlandais devance Thibau Nys de 7:33 et Joran Wyseure de 15:13.

Chez les juniors, c'est encore un Néerlandais, David Haverdings, qui s'est imposé devant Kenay De Moyer et son compatriote Guus van den Eijnden.