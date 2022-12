Cyclo-cross : van der Poel s’impose à Anvers devant van Aert, Pidcock décevant 8e, Van Empel gagne chez les dames

Mathieu van der Poel a remporté le cyclo-cross d’Anvers, première course de la saison où l’on retrouvait van Aert, van der Poel et Pidcock sur la ligne de départ. van der Poel a rapidement pris les devants à la suite d’une grosse accélération et s’est imposé devant van Aert et Vanthourenhout.

La grosse bagarre annoncée pour le premier cyclo-cross où on retrouvait van Aert, van der Poel et Pidcock n’a pas vraiment eu lieu. Pidcock a complètement manqué son départ et a passé sa course à remonter depuis l’arrière pour terminer à la 8e place.

van der Poel a, lui, accéléré au deuxième tour et créé un écart que van Aert n’a jamais réussi à combler, restant longtemps à une petite vingtaine de secondes avec Vanthourenhout. Le champion de Belgique a ensuite lâché le champion d’Europe mais n’a jamais réussi à rattraper le Néerlandais, plus puissant aujourd’hui.

Mathieu van der Poel s’impose finalement avec 23 secondes d’avance sur van Aert. Vanthourenhout complète le podium à 34 secondes. Pidcock, un temps 29e, coupe finalement la ligne à la 8e position.

Côté féminin, les Néerlandaises ont une nouvelle fois survolé les débats. Fem Van Empel a remporté la 8e des 14 rendez-vous de Coupe du monde de la saison devant ses compatriotes Puck Pieterse et Shirin Van Anrooij et conserve la tête du classement général.

Derrière un top 7 totalement oranje, la Belge Laura Verdonschot est venue accrocher la huitième place. Lucinda Brand n’avait, elle, pas pris le départ, malade, alors que Pauline Ferrand-Prévot n’est pas allée jusqu’au bout de la course. La prochaine manche se déroulera à Dublin dimanche prochain.