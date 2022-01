Cyclo-cross – Grégory Carême : "Pour pouvoir continuer à rouler avec les pros, j’ai dû créer ma propre structure"

La saison du Brabançon se terminera le 19 février au cyclo-cross de Saint-Nicolas. Ensuite ce sera la route et du VTT avant de reprendre le cyclo-cross en septembre… Grégory Carême fait de tout comme son idole… Mathieu van der Poel : " Je ne peux pas me comparer à Mathieu mais c’est important de faire de tout. La route me permet de travailler sur l’endurance et le VTT améliore la technique et permet de travailler sur l’intensité. Je croise souvent Mathieu, son frère et leur Papa sur les cyclo-cross. Ils sont toujours sympas et humbles ".