Cyclo-Cross : Eli Iserbyt, vainqueur de la Coupe du monde, renoue avec la victoire à Flamanville

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) a remporté la 14e et avant-dernière manche de la Coupe du monde de cyclocross, dimanche, à Flamanville, en France. Le vainqueur final du général a devancé Toon Aerts (Baloise Trek Lions) et Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal). Une course dans l’hexagone qui accouche donc d’un podium 100% noir, jaune, rouge.

C’est la première fois que Eli Iserbyt relevait les bras depuis le 28 novembre dernier, date de sa dernière victoire en Coupe du monde, à Besançon.