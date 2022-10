Chez les dames, la Néerlandaise Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal) a elle aussi signé un 2/2 aux Etats-Unis. Après son succès à Waterloo, elle s’est imposée dimanche dans l’Arkansas devant ses compatriotes Lucinda Brand, championne d’Europe et tenante du titre à Fayetteville, Annemarie Worst, Denise Betsema et Inge van der Heijden. Comme à Waterloo la semaine passée, il n’y avait aucune représente belge au départ de la course dames.

Après Fayetteville, la Coupe du monde prendra le chemin de l’Europe et de Tabor, en République tchèque, pour la 3e manche prévue le 23 octobre.