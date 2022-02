Cyclisme – Wout Van Aert : "Je veux atteindre mon pic de forme plus tard pour gagner un monument"

A une semaine du Circuit Het Nieuwsblad, Wout Van Aert s’est confié à Sporza sur ses objectifs de la saison et ses envies de classiques printanières. Et le Belge prévient, il veut être à 100% pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix.

Wout Van Aert le clame haut et fort, il souhaite repousser son pic de forme par rapport aux saisons précédentes. "La période des classiques est si courte, avec si peu de chances de victoire. Mon objectif est d’atteindre mon pic de forme un peu plus tard que d’habitude. Le Circuit Het Nieuwsblad arrive vite et c’est seulement après Paris-Nice (6-13 mars) que j’espère atteindre mon meilleur niveau", confie le coureur Jumbo-Visma à Sporza.

Si Van Aert sera l’une des têtes d’affiche de Paris-Nice, course à laquelle il participera pour la première fois, le vice champion olympique sera surtout concentré sur les trois premiers Monuments de la saison : Milan-San Remo, qu’il a gagné en 2020 et qui se déroule le 19 mars, le Tour des Flandres le 3 avril et Paris-Roubaix le 17 avril. "Ce printemps, je veux passer un cap supplémentaire en gagnant un Monument. J’ai déjà remporté Milan-San Remo, je pense surtout aux Flandres et Roubaix ", rajoute le coureur.

Wout van Aert a également été confronté à deux dilemmes sur ses préférences de victoire cette saison : Le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix ? "Roubaix", précise le coureur. Et le maillot vert du Tour de France ou le maillot jaune avec Primoz Roglic ? "En fait, c’est une sale question. Je pense que les deux sont possibles, mais donnez-moi quand même le vert", rigole Van Aert.