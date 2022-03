Cyclisme : Wout van Aert et Tadej Pogacar grands favoris de Milan-Sanremo

Après analyse de la liste des inscrits, deux coureurs méritent largement les cinq étoiles et donc le statut de 'super favorito' : Wout van Aert et Tadej Pogacar.

Le champion de Belgique réunit toutes les qualités cyclistes pour remporter cette course. Wout possède le punch et l’explosivité pour passer les capi, voire y attaquer. Et en cas d’arrivée groupée sur la via Roma, il peut aussi miser sur son sprint. Même si la dernière édition de Paris-Nice a montré qu’il était, en ce moment, moins concret dans cet exercice.

Mais van Aert n’a théoriquement pas encore atteint son pic de forme. Il a annoncé la couleur en début d’année, son objectif est d’arriver à 100% entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Sa condition du moment lui a tout de même permis de dominer et enlever le Circuit Het Nieuwsblad et de briller sur Paris-Nice. Dans la dernière étape, sur les pentes du col d’Eze, Woutje a été très impressionnant sur les pourcentages les plus faibles, similaires à ceux du Poggio. En activant le mode rouleau compresseur, il était même à deux doigts de sortir Primoz Roglic de sa roue !

Autre élément en faveur du champion de Belgique : son équipe. Avec des garçons comme Christophe Laporte et Tosh Van der Sande (Tiesj Benoot ne sera pas là), van Aert pourra compter sur du soutien. Primoz Roglic sera lui aussi au départ et il a promis d’enfin renvoyer l’ascenseur à Wout.

Dernière donnée d’importance : l’expérience. Wout van Aert sait comment gagner et perdre Milan-Sanremo. Il avait remporté la chaude édition de 2020 (exceptionnellement organisée à cause du COVID) et s’était classé 6ème en 2019 et 3ème l’an dernier.