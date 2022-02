Ils ont récidivé ! Comme en 2019, les coureurs et le staff de l’équipe Astana sortent le "gros son" pour lancer leur saison ! On connaissait Vincenzo Nibali vainqueur de Grands Tours et de Monuments, le voilà désormais featuring dans le clip de sa formation Astana Qazaqstan Team. Nibali rappeur, il fallait oser !

Pas certain néanmoins que le champion italien ait trouvé là sa reconversion, mais le clip de présentation reste en tête, avec des paroles simples mais efficaces :

We are rolling pedals, for the gold medals

Our job is to win, Astana is my team