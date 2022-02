Cyclisme – Tour d’Oman : Jan Hirt remporte l’étape reine au sommet

Jan Hirt a remporté la 5ème étape du Tour d’Oman. Le grimpeur tchèque de la formation Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux s’est imposé en solitaire, au sommet de la Green Mountain à Jabal Al Akhdhar. Il fait coup double en s’emparant également du maillot de leader au général. Il s’agissait de l’étape reine de ce Tour d’Oman 2022.

Pour remporter cette 5ème étape du Tour d’Oman, Jan Hirt (31 ans) a d’abord profité du bon travail de son équipier Rein Taaramäe (EST, Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) dans la montée de la Green Mountain (5,7 km à 10,5 %) et a ensuite placé une attaque décisive à un peu plus d’un kilomètre de l’arrivée. Le coureur tchèque a devancé un duo français de l’équipe Arkéa Samsic, Kevin Vauquelin est 2ème à 39 secondes et Élie Gesbert 3ème à 48 secondes. Le premier coureur belge de l’étape est le jeune néoprofessionnel Henri Vandenabeele (Team DSM), il arrive 8ème à 1'19'' de Jan Hirt.

C’est la troisième victoire de la saison pour la formation wallonne Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, après les succès de Biniam Girmay au Challenge de Majorque et d’Alexander Kristoff à la Clasica de Almeria.

Au classement général, le Tchèque fait un grand pas vers la victoire finale. Jan Hirt s’empare du maillot de leader porté jusqu’ici par Fausto Masnada (ITA, Quick Step – Alpha Vinyl). Il reste une seule étape à disputer et elle propose un parcours assez favorable aux sprinteurs. Jan Hirt possède 1'00'' d’avance sur Fausto Masnada et 1'16'' sur Rui Costa (POR, UAE Team Emirates). Henri Vandenabeele, premier coureur belge du général, est 9ème à 1'54''.