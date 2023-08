Cyclisme : Tijl De Decker, 22 ans, est décédé après un accident à l'entraînement

Nouveau départ tragique dans le monde du cyclisme : Tijl De Decker, vainqueur de Paris-Roubaix chez les Espoirs cette année et sous contrat professionnel chez Lotto Dstny, est décédé. Le coureur belge avait été hospitalisé après un accident à l'entrainement en milieu de semaine.

"C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Tijl De Decker suite à un accident à l'entraînement mercredi dernier. L’équipe a le cœur brisé par cette nouvelle et envoie tout son amour et ses pensées à la famille et aux proches de Tijl dans cette période incroyablement difficile", a communiqué son équipe.

Tijl De Decker, 22 ans, a principalement couru chez les espoirs cette saison, mais a signé un contrat professionnel avec Lotto Dstny. Il a terminé quatrième au Championnat de Belgique espoirs le week-end dernier.