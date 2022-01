Van der Sande est aussi un coureur assez rapide. Mais sur le terrain de la vélocité, Jumbo-Visma a fait fort en enrôlant le Français Christophe Laporte. "Après huit années chez Cofidis, c’est un grand changement pour moi. Là-bas, je connaissais tout le monde et ici, j’arrive en ne connaissant personne. La plupart du temps je dois parler en anglais et j’ai encore besoin de le peaufiner ! La barrière de la langue est en fait mon plus gros défi de ce début de saison. Je me concentre sur l’anglais parce que le néerlandais ça va être trop compliqué (rires). J’avais besoin de ce changement, pouvoir sortir de ma zone de confort. Je m’étais toujours dit que dans ma carrière, j’essayerais d’aller à l’étranger. Pour être le meilleur possible, il faut aussi côtoyer les meilleurs. Quand une telle occasion se présente, il ne faut pas la laisser s’échapper. Pour l’instant, je ne regrette pas", raconte Laporte.

"On a vu qu’il manquait un peu de main-d’œuvre dans les classiques flandriennes. Je suis là pour pallier ce manque. Quand on a un coureur comme Wout dans une équipe, c’est une nécessité d’avoir du monde autour de lui. On va avoir une très belle équipe pour les classiques et on va pouvoir peser sur la course. Choisir comment ça va se décider, plutôt que de subir".