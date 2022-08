Cyclisme sur piste : Thibaut Bernard et Brent Van Mulders éliminés en poursuite individuelle

Interrogé par Christophe Reculez, Thibaut Bernard se dit satisfait de sa prestation. "Je voulais rouler en dessous des 4:20. Ca allait être compliqué sur cette piste mais j'y suis arrivé et je suis content. Depuis qu'on est revenus des championnats d'Europe U23 je me sens vraiment bien. J'espère garder cette forme jusqu'aux championnats d'Europe sur route. L'expérience est incroyable, je ne suis pas professionnel. Je n'ai que 19 ans et c'est génial de pouvoir venir ici. Il me reste à améliorer le temps".

Quel bilan tirer après ces Championnats européens ? "Le constat est positif. On sait d'où on vient et ce qu'on a dû traverser. C'était difficile d'arriver ici. Les prochains objectifs ? Les championnats de Belgique sur route et les championnats du Monde à Paris".