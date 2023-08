Cyclisme sur piste : suivez la course aux points avec Lotte Kopecky (Direct vidéo 19h40)

Lotte Kopecky est (déjà) de retour sur la piste du vélodrome Sir Chris Hoy, à l’occasion des Mondiaux de cyclisme. Deux jours après sa magnifique victoire sur la course à élimination, la Belge s’apprête à disputer la course aux points, mardi. Une course à suivre en direct vidéo à partir de 19h40.

Lotte Kopecky est en très grande forme et tentera de remporter une deuxième médaille d’or dans une discipline qui lui réussit plutôt bien. En effet, il y a deux ans, en Belgique, la coureuse de chez SD-Worx s’était déjà imposée sur la course aux points.

La Belge disputera encore l’omnium mercredi et l’épreuve en ligne sur route dimanche.