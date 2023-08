Cyclisme sur piste : Lotte Kopecky remporte la course aux points et s’offre un nouveau titre de championne du monde

Lotte Kopecky ne s’arrête donc jamais de gagner. Après sa magnifique victoire sur la course à élimination plus tôt dans la semaine, Lotte Kopecky s’est adjugé le titre de championne du monde de la course aux points ce mardi. La Belge a devancé l’Australienne Georgia Baker et la Japonaise Tsuyaka Uchino.

Lotte Kopecky est une des favorites de la course aux points et se place rapidement aux avants de la course. Elle passe en deuxième position au premier sprint.

La Belge fait les efforts nécessaires sans toutefois trop en faire et passe en tête au 2e sprint, ce qui lui permet de prendre la tête du classement.

Pour le troisième sprint, un petit groupe de 6 coureuses qui ont peu voire pas de points prend un peu d’avance et prend les points dans le sprint, Kopecky reste en tête sans prendre de points.

Avant le quatrième sprint, un autre petit groupe prend des points, Kopecky reste toujours en tête.

A 55 tours de l’arrivée, Kopecky réagit et part en solo pour revenir sur les concurrents qui étaient en tête. L’Australienne Baker revient dans sa roue et les deux coureuses prennent les points du cinquième sprint. La Belge passe deuxième et reste en tête avec 11 points.

Kopecky, Baker et Evans, un peu derrière le duo de tête, poursuivent leur effort et prennent un tour au peloton à 44 tours de l’arrivée et marquent 20 points. Le trio prend donc un bel avantage en tête de classement.

Au 6e sprint, l’Américaine Williams prend 5 points et revient ensuite sur le peloton pour marquer 20 points supplémentaires et quatre filles sont donc au-dessus des 25 points et ont créé un bel écart sur la 5e place occupée par trois concurrentes à 5 points.

Kopecky fait le forcing pour le 7e sprint et passe en tête pour ajouter 5 points à son total et rester en tête avec 36 points, soit 6 d’avance sur Baker, deuxième.

Evans et Williams perdent cependant 20 points pour avoir perdu un tour à 22 tours de l’arrivée et ça se resserre pour la 3e place.

Le 8e sprint n’est pas disputé par les deux leaders qui tentent de récupérer de leurs efforts.

Kopecky grappille ensuite encore deux points sur l’Australienne en passant deuxième au neuvième et avant-dernier sprint.

Le dernier sprint, dont les points sont doublés, ne change rien pour les deux premières places et Lotte Kopecky s’offre un nouveau titre de championne du monde après la course à élimination plus tôt dans la semaine. Avec 39 points, la Belge devance l’Australienne Baker et ses 31 points et la Japonaise Uchino double toutes ses adversaires en remportant le dernier sprint et s’offre la médaille de bronze avec 14 points.

Lotte Kopecky disputera encore l’omnium mercredi et l’épreuve en ligne sur route dimanche.