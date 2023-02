Cyclisme sur piste : Lotte Kopecky de nouveau championne d'Europe dans la course à l'élimination

La deuxième journée des championnats d’Europe de cyclisme sur piste s'est révélée être une réussite pour la délégation belge à Granges ! Et c'est surtout à Lotte Kopecky qu'on le doit, mais pas que. La championne d'Europe en titre et championne du monde est parvenue à renouveller son titre européen dans la course à l'élimination en n'étant quasiment pas inquiétée durant toute la course. Même si lors du sprint final la victoire s'est jouée à quelques petits centimètres en faveur de la Belge devant Valentine Fortin, la Française.

L'Anversoise, qui a offert à la Belgique sa première médaille dans cet Euro 2023, l'a donc emporté devant Valentine Fortin et la Néerlandaise Maike van der Duin. C'est la onzième médaille, la huitème en or, dans un Euro sur piste décrochée par Lotte Kopecky, qui avait déjà remporté la course par élimination l'an dernier à l'Euro de Munich. Elle est aussi championne du monde en titre dans cette discipline. A Granges, Lotte Kopecky, 27 ans, doit encore disputer l'omnium vendredi et l'américaine dimanche avec Shari Bossuyt. Kopecky et Bossuyt sont championnes du monde en titre de l'américaine.



Un peu plus tôt dans la soirée, Robbe Ghys, médaillé d’argent l’été dernier à Munich, a quant à lui connu une petite déception dans la course aux points. Vice-champion d'Europe l'an dernier à Munich, le Limbourgeois termine cette fois au pied du podium avec 39 points. La victoire est revenue à l'Italien Simone Consonni, qui s'est imposé avec 54 points devant l'Espagnol Albert Torres (51) et le Français Donovan Grondin (48), qui décrochent les médailles d'argent et de bronze.



Nicky Degrendele et Julie Nicolaes étaient, elles, engagées dans le tournoi de vitesse.

L’équipe masculine de poursuite est entrée en action en début d'après-midi et s'est très bien comportée. Gianluca Pollefliet, Noah Vandenbranden, Thibaut Bernard et Tuur Dens ont en effet signé une 5e place (sur 10) mais ont surtout retouché le record de Belgique de la spécialité en 3:51.482, près d'une seconde plus vite que le record précédent (3.52.480).