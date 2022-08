Cyclisme sur piste : Lotte Kopecky au pied du podium sur l’Omnium, Van Den Bossche passe à côté de la médaille

Après ses deux médailles d’or sur la course par élimination et la course aux points samedi et dimanche, Lotte Kopecky a échoué au pied du podium lundi lors de l’Omnium des championnats européens de cyclisme sur piste de Münich.

La Belge a en effet pris la 4e place de la course reine du cyclisme sur piste, composée de 4 épreuves. Avec 133 points, elle se classe derrière l’Italienne Rachele Barbieri (174 pts), la Française Clara Copponi (171 pts) et la Polonaise Daria Pikulik (167 pts).

Kopecky, 26 ans, a connu un début d’omnium plutôt compliqué. Elle n’occupait en effet que la 8e place au terme du scratch, la première des quatre épreuves de cet omnium.

La lauréate des Strade Bianche et du Tour des Flandres 2022 n’a pas fait beaucoup mieux dans l’épreuve suivante, une Tempo Race qui ne lui a pas permis de reprendre du terrain sur ses adversaires. Au contraire, elle a perdu du terrain.

Mais c’est à partir de la 3e épreuve, la course par élimination, qu’elle a commencé à refaire son retard. Deuxième de cette épreuve, Kopecky est remontée à la 4e place du classement de l’omnium.

De quoi lui redonner espoir en vue de la course aux points, dernière épreuve décisive. Distancée d’une vingtaine de points, la Belge n’est finalement pas parvenue à surprendre ses adversaires malgré plusieurs attaques lors d’une course marquée par une longue interruption.

Il s’agissait de la dernière course de Lotte Kopecky dans ces championnats d’Europe. Au terme de cette campagne, elle renseigne 10 médailles européennes sur la piste dont 7 en or.