Cyclisme sur piste : les Six jours de Gand vont fêter leurs 100 ans

S’il s’agit de sa 81e édition, les Six Jours de cyclisme sur piste souffleront leur 100e anniversaire, du 15 au 20 novembre. Iljo Keisse y effectuera ses derniers tours de piste devant son public et une large place sera réservée à Lotte Kopecky et Shari Bossuyt, championnes du monde de la Madison, dans un Kuipke quelque peu dépoussiéré pour l’occasion.

Le Britannique Bradley Wiggins – double vainqueur en 2003 et 2016 – donnera le coup d’envoi de l’épreuve mythique mardi. "Son fils (Ben, 17 ans, ndlr) est inscrit dans les Six Jours de l’avenir", a expliqué Christophe Impens pour les organisateurs lors de la présentation officielle mercredi, et qui annonce traditionnellement bon nombre d’invités, dont Eddy Merckx et Jolien D’Hoore.

Iljo Keisse fera la paire avec Jasper De Buyst. Il s’agira de la 18e participation aux Six Jours pour le Gantois, 39 ans, vainqueur sept fois mais plus depuis 2018. Jasper De Buyst, 28 ans, a remporté l’épreuve en 2013 et 2014.

Robbe Ghys, victorieux des deux dernières éditions aux côtés du désormais retraité Kenny De Ketele, formera un duo avec Lindsay De Vylder. Fabio Van den Bossche sera au départ pour la 6e fois, avec le Néerlandais Yoeri Havik, champion du monde de la course aux points. Van den Bossche a remporté le bronze à la Coupe du monde dans la course aux points et dans la course par équipe. Autre collaboration belgo-néerlandaise, celle entre Tuur Dens et Jan-Willem van Schip. Avec Gerben Thijsen et Julius Johansen ainsi que Brent Van Mulders et Matias Malmberg, il y aura deux associations belgo-danoises. Stijn Steels roulera avec le Suisse Silvan Dillier et Jules Hesters avec l’Allemand Tim Torn Teutenberg. Les Néerlandais Vincent Hoppezak et Philip Heijnen, les Allemands Roger Kluge et Theo Reinhard, champions d’Europe de la course par équipe et les Britanniques Ethan Hayter et Fred Wright compléteront le plateau.

Double championnes du monde de para-cyclisme sur piste, Griet Hoet et son pilote Anneleen Monsieur feront leurs adieux à la compétition et plusieurs autres athlètes paralympiques seront mis à l’honneur.

Vendredi et samedi, Lotte Kopecky et Shari Bossuyt seront les principales têtes d’affiche de l’évènement.