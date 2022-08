Cyclisme sur piste : la Belgique, 8e en qualifications de la poursuite, pourra au mieux conquérir le bronze

Maxwell De Broeder, Arthur Senrame, Thibaut Bernard et Brent Van Mulders ont pris la 8e place des qualifications dans l’épreuve de poursuite par équipe (messieurs) en cyclisme sur piste aux championnats d’Europe, jeudi à Munich, Allemagne.

Eliminée de la course pour la finale, la Belgique, qualifiée de justesse, le 9e – l’Espagne- étant éliminé, pourra décrocher au mieux une médaille de bronze.

La Belgique a signé un chrono de 4 : 03.21 et sera ainsi opposée à l’Allemagne (5e en 3 : 56.239) au premier tour vendredi à partir de 13h00.

Les vainqueurs des duels entre la France (1re en 3 : 54.125) et la Grande-Bretagne (4e en 3 : 55.998) d’une part et d’autre part entre le Danemark (2e en 3 : 54.280) et l’Italie (3e en 3 : 55.920) se disputeront les médailles d’or et d’argent (vendredi à 16h52).

Les six autres équipes seront classées au temps et les deux premières se mesureront pour la médaille de bronze (vendredi à 16h45).

La Suisse a pris la 6e place en qualifications en 3 : 58.210 et fera la paire au premier tour avec la Pologne (7e en 4 : 02.702).

Vendredi, sur la piste toujours, Katrijn De Clercq, 20 ans, dans l’épreuve du scratch 10km (à 17h47) et Robbe Ghys, 25 ans, dans la course aux points 40km (à 18h15) sont directement en finale, n’ayant pas de séries de qualifications.