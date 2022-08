Cyclisme sur piste : Jules Hesters décroche le bronze sur la course à l’élimination

Le Belge s’est rendu au micro de Christophe Reculez à l’issue de son exploit et avait du mal à cacher sa joie. "Je suis très content avec cette médaille. C’est un rêve d’avoir accompli cela. J’avais de bonnes jambes et je m’en suis rendu compte pendant la course".

Avant de poursuivre. "J’aime cette épreuve de la course à élimination et pour moi c’est une confirmation en vue du futur dans cette discipline. C’est très bon pour mon moral. Viviani et Reinhardt étaient trop forts, ce sont des coureurs d’un autre niveau pour le moment mais peut-être que dans le futur je pourrai me rapprocher d’eux".