Cyclisme : Suivez le Championnat de Belgique dames (Direct vidéo dès 12h50)

Sans surprise, Lotte Kopecky figure parmi les grandes favorites, mais si l’Anversoise veut décrocher un nouveau sacre national, elle devra rester très attentive toute la course. Complètement esseulée, elle ne pourra pas compter sur l’armada de la SD Works pour l’emporter. Comme l’an dernier, elle devra réagir seule face aux attaques des équipes les plus fournies.

Le parcours ne semble pas être assez sélectif pour créer la différence seule, la victoire risque de se jouer au sprint. Un exercice qui sourit plutôt bien à Marthe Truyen et Julie Van de Velde. Attention aussi aux équipes qui alignent beaucoup de coureuses. On le sait, lors des championnats nationaux, certaines équipes peuvent jouer de la supériorité numérique pour rendre la course plus dure.