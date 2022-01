Cyclisme : semaine de reprise en Europe entre Majorque et Marseille, Gilbert, Wellens et Valverde lancent leur saison

On ne connaît pas encore la start-list définitive de ce Challenge qui devrait permettre à tous les profils de s’illustrer mais certaines équipes et coureurs ont déjà fourni des indications.

Côté belge, on retiendra surtout que Philippe Gilbert et Tim Wellens ont choisi l’île espagnole pour lancer leur saison dans les rangs de Lotto Soudal. Même programme pour le prometteur Cian Uijtdebroeks, accompagné par Emanuel Buchmann et Jai Hindley chez Bora Hansgrohe.