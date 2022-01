Autre renfort de qualité avec le talentueux et prometteur Ilan Van Wilder. Une vieille connaissance de Remco puisqu’ils étaient adversaires et rivaux chez les juniors. Très souvent, Van Wilder terminait les courses à la deuxième place, derrière Evenepoel. "Moi, je vois moins Remco comme un phénomène car je le connais très bien et depuis ses débuts. Je ne suis donc pas surpris par tout ce qui lui arrive. On a partagé pas mal de choses ensemble chez les juniors, notamment dans les sélections nationales. Être de nouveau avec lui, dans cette équipe, c’est chouette", estime Ilan Van Wilder.

"Je ne vais pas dire que c’est moi qui ramène les coureurs. Patrick et le staff sont là pour ça. Mais on en discute ensemble", raconte Remco Evenepoel. "Par exemple, pour Ilan, vu que je le connaissais, j’ai insisté sur le fait que ce serait très bien de le faire venir chez nous. Finalement il est là et je suis très heureux d’avoir mon copain dans l’équipe. Les grimpeurs qu’on a engagés sont de très bons coureurs, des gars qui peuvent aussi gagner des courses et ça, ça me plaît. On aura plus de pions et ce sera notre force, la philosophie du Wolfpack quoi ! Gagner un grand tour c’est le rêve de l’équipe. Et pour y arriver, il faut un groupe très fort et des grimpeurs très forts. Ça n’arrive pas tout de suite, il faut du temps, peut-être des années. On a besoin de ce temps et on verra ce que ça va donner".