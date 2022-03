Cyclisme : quand les gains marginaux de Filippo Ganna irritent un de ses adversaires

À l’inverse, quand on retourne voir les images des chronos des Tour de France 2020 et 201, Tadej Pogacar et son équipe UAE Emirates n’ont jamais fait ce choix. Signe, peut-être, que cette recherche de gains marginaux, à ce niveau-là, reste peut-être encore une croyance, plutôt qu’un fait établi.

Sur un contre-la-montre, la voiture suiveuse doit surtout rester à une certaine distance du coureur (10 mètres). Et là, les directeurs sportifs nous le confirment, les commissaires sont vigilants et demandent régulièrement aux voitures de prendre leurs distances avec les coureurs. Sur la photo de Filippo Ganna, la voiture semble, c’est vrai, proche mais impossible de mesurer si la distance est respectée ou non.

"Venir râler par après est dommage", nous confie l’un des DS. "Il n’y a pas de tricherie là-dedans. Tout le monde connaît ça dans le peloton. Greg Henderson et l’équipe Israël-Premier Tech auraient très bien pu mettre une voiture avec la galerie remplie derrière Alex Dowsett. Ils ne l’ont pas fait, alors c’est une faute professionnelle de leur côté". De quoi étouffer ce début de polémique.