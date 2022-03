Cyclisme : Pascal Ackermann vainqueur de la Bredene-Coxyde Classic, Tim Merlier sur le podium

C’est son 1er bouquet de l’année. Son 1er succès sous le maillot du Team Emirates. Pascal Ackermann a gagné la Bredene-Coxyde Classic pour la 2ème fois de sa carrière. Le sprinteur allemand, déjà vainqueur de cette course en 2019 a remporté la semi-classique flandrienne au sprint. Il a devancé le Français, Hugo Hofstetter et le tenant du titre, Tim Merlier. C’est le 2ème podium en 3 jours pour l’ancien champion de Belgique, vainqueur de le Nokere Koerse mercredi.

La 12ème édition de l’épreuve a été animée par 5 hommes. Une échappée composée du Français Adrien Petit, de l’Autrichien Patrick Gamper, de l’Estonien Karl Patrick Lauk. Les 2 Belges, Kasper Saver et Thibau Verhofstadt faisait aussi partie de ce groupe.

Les fuyards ont été repris par le peloton dans le dernier tour du circuit local. Gros travail des équipes Alpecin, Quick-Step et Lotto- Soudal. Impossible d’éviter l’emballage final. Comme souvent dans cette course, c’est un sprint massif qui désigne le vainqueur. Pascal Ackermann a fait parler sa pointe de vitesse. L’Allemand était le plus véloce dans ce sprint marqué aussi par un problème mécanique d’Arnaud De Lie. Le jeune Belge se classe 9ème à l’arrivée. Avec ce succès, Pascal Ackermann offre déjà un 19ème succès au Team Emirates.