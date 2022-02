Cyclisme : Pas de Tour d’Andalousie pour Dylan Teuns

En raison du protocole COVID, le Belge Dylan Teuns (Bahrain-Victorious) ne prendra pas le départ du Tour d’Andalousie mercredi.

Dylan Teuns faisait partie de la sélection de Bahrain-Victorious pour la course à étapes espagnole, mais son équipe a indiqué sur Twitter qu’elle n’alignerait que six coureurs au lieu de sept en raison de protocoles COVID. Le Limbourgeois espère maintenant pouvoir disputer le Circuit Het Nieuwsblad, course d’ouverture de la saison en Belgique, samedi prochain.

L’Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), l’Italien Vincenzo Nibali (Astana) et le Danois Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) ont également dû renoncer au Tour d’Andalousie à cause de contaminations au coronavirus.