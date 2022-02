Cyclisme : Où en est Wout van Aert avant le Nieuwsblad ? On tente de répondre à la question…

Seule donnée connue et maîtrisable à l’heure d’écrire ces lignes : son discours du début d’année. Lors du stage avorté de janvier, Wout avait annoncé vouloir décaler son pic de forme. L’idée est d’arriver au top de sa condition entre le Tour des Flandres (03/04) et Paris-Roubaix (17/04). D’autant que l’Enfer du Nord arrive plus tard cette saison puisque Roubaix a inversé sa position dans le calendrier avec l’Amstel Gold Race (à cause de l’élection présidentielle française). Sachant cela, cette rentrée sur le Nieuwsblad pourrait arriver un peu tôt. Mais avec son talent, sa force et sa pointe de vitesse, tout est permis. Un Wout van Aert qui n’est pas à 100% peut très bien lever les bras samedi. Qu’importent les points d’interrogations entourant sa condition, il est tout de même le favori.

Mais… Dans notre PODCAST "On connaît nos Classiques", Rodrigo Beenkens a soulevé cette question : "a-t-on vraiment intérêt à gagner ce samedi quand on veut gagner le Tour des Flandres ? Sachant que l’histoire s’est toujours refusée au vainqueur du Nieuwsblad de gagner la même année le Ronde !". De quoi nourrir notre réflexion d’ici samedi et la découverte des premières réponses.