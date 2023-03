Cyclisme : On reconnaît nos Classiques. Episode 3 : les deux versants du Kemmelberg de Gand-Wevelgem

Je redescends du mont Kemmel et je tombe sur deux coureurs en reconnaissance pour Gand-Wevelgem U23. Il y a Mats Omloop qui disputera la course et son coach Michiel Stockman, un ancien coureur. Par-delà la difficulté des pentes et des pavés, Mats me fait prendre conscience d’un autre facteur qui rôde autour de tous ces monts flandriens. "S’il y a du vent comme ça la semaine prochaine, m’explique-t-il, il y aura des bordures durant toute la course je pense !"

Et il a raison car les pourtours des monts sont terriblement exposés, d’autant plus la région de Kemmel – Heuvelland est assez proche de la Mer du Nord. "Et ici, ajoute Michiel son coach, la course sera très nerveuse. C’est toute la journée qu’il faudra faire attention avec l’approche des montées et le vent de côté !" On va se régaler !